Read today's eNewspaper

Daily arrest report for February 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/16/17BELLUSCI, MARK SAMUELVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
2/16/17BULL, BRUCE ERICDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
2/16/17DIRECTOR, SHAWN ARICDRIVING WITHOUT LICENSE 
2/16/17DIRECTOR, SHAWN ARICDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
2/16/17DORRYCOTT, JAMES MICHAEL IIIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/17FRAZIER, DWAYNE DOUGLASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/16/17PEES, MICHAEL LEE JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/17PRUITT, ELIZABETH SIOUXASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/17SANDERS, BRITTANY ANNCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/17SATTERFIELD, HEATHER LYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/16/17SMITH, CRYSTAL LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
2/16/17WILLIAMS, MIGUEL ANTHONYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/17WILLIAMS, MIGUEL ANTHONYCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD ON MULTIPLE ARRESTS
2/16/17WOLFORD, SCOTT WAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/17WOLFORD, SCOTT WAYNECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/16/17WOLFORD, SCOTT WAYNECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
27°