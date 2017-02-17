Daily arrest report for February 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/16/17
|BELLUSCI, MARK SAMUEL
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND
|2/16/17
|BULL, BRUCE ERIC
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|2/16/17
|DIRECTOR, SHAWN ARIC
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|2/16/17
|DIRECTOR, SHAWN ARIC
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|2/16/17
|DORRYCOTT, JAMES MICHAEL III
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/17
|FRAZIER, DWAYNE DOUGLAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/16/17
|PEES, MICHAEL LEE JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/17
|PRUITT, ELIZABETH SIOUX
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/17
|SANDERS, BRITTANY ANN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/17
|SATTERFIELD, HEATHER LYNN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/16/17
|SMITH, CRYSTAL LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|2/16/17
|WILLIAMS, MIGUEL ANTHONY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/17
|WILLIAMS, MIGUEL ANTHONY
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|2/16/17
|WOLFORD, SCOTT WAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/17
|WOLFORD, SCOTT WAYNE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/16/17
|WOLFORD, SCOTT WAYNE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE