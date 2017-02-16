Baltimore schools CEO: No commitments yet from State House, City Hall to close funding gap

Daily arrest report for February 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/15/17ADAMS, KELLY DENICEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
2/15/17BARNES, CHESTER THURMAN IIIFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/15/17CLARK, MARTIN DONALD IIDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/15/17CLARK, MARTIN DONALD IIDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/15/17FENN, FRANK CHRISTOPHERSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD AT CCDC
2/15/17FENN, FRANK CHRISTOPHERFAIL REG OFFENDER/ FLASE INFOHELD AT CCDC
2/15/17GREEN, ISAIAH TYREEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/15/17GREEN, ISAIAH TYREEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/15/17GREEN, ISAIAH TYREEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/15/17HARRELL, DALLAS COSBY JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
2/15/17JOYAVE, THOMAS EDWARD IIFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/15/17KEENE, CUTLER JAYTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
2/15/17KEENE, CUTLER JAYTHEFT:$10,000 TO UND $100,000RELEASED-UNSECURED BOND
2/15/17MASON, TROY WAYNETRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
2/15/17MASON, TROY WAYNEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
2/15/17MASON, TROY WAYNEINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
2/15/17MASON, TROY WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/15/17MCGEHRIN, GREGORY MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/15/17MCGEHRIN, GREGORY MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/15/17ROUTH, KEITH ISAACASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/15/17TAMBURO, JOSHUA VINCENT(DRIVING ATTEMPTING TO DRIVE)VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUEHELD AT CCDC
2/15/17THOMAS, DAVON DARRELLTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
2/15/17THOMAS, DAVON DARRELLASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/15/17WILLIAMS, MIGUEL ANTHONYCONTEMPT OF COURT/FTA
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