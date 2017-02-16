Daily arrest report for February 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/15/17
|ADAMS, KELLY DENICE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|2/15/17
|BARNES, CHESTER THURMAN III
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/15/17
|CLARK, MARTIN DONALD II
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/15/17
|CLARK, MARTIN DONALD II
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/15/17
|FENN, FRANK CHRISTOPHER
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|FENN, FRANK CHRISTOPHER
|FAIL REG OFFENDER/ FLASE INFO
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|GREEN, ISAIAH TYREE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|GREEN, ISAIAH TYREE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|GREEN, ISAIAH TYREE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|HARRELL, DALLAS COSBY JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|JOYAVE, THOMAS EDWARD II
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|KEENE, CUTLER JAY
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/15/17
|KEENE, CUTLER JAY
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/15/17
|MASON, TROY WAYNE
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|MASON, TROY WAYNE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|MASON, TROY WAYNE
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|MASON, TROY WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|MCGEHRIN, GREGORY MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|MCGEHRIN, GREGORY MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|ROUTH, KEITH ISAAC
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|TAMBURO, JOSHUA VINCENT
|(DRIVING ATTEMPTING TO DRIVE)VEHICLE WHILE UNDER THE INFLUE
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|THOMAS, DAVON DARRELL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|THOMAS, DAVON DARRELL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/15/17
|WILLIAMS, MIGUEL ANTHONY
|CONTEMPT OF COURT/FTA