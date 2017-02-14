Valentines, straight out of Loveville

Daily arrest report for February 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/13/17BLOOM, ROBERT ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/13/17GARDNER, AMBER BIGHAMHARBOR A FUGITIVERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/17GARDNER, AMBER BIGHAMOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/17HAGAN, MATTHEW ALLENUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/17HAGAN, MATTHEW ALLENCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/17HAGAN, MATTHEW ALLENCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/17JENKINS, KODY SHAUNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
2/13/17JONES, JASON ERICCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/13/17JONES, JONATHAN ELIJAHCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
2/13/17PURKINS, TIMOTHY PAULCONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/13/17PURKINS, TIMOTHY PAULASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/13/17PURKINS, TIMOTHY PAULASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/13/17WARFIELD, MATTHEW ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
2/13/17WARFIELD, MATTHEW ROBERTTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
2/13/17WEAVER, NANCY LEECDS DISTRIBUTE-NARCOTICHELD AT CCDC
2/13/17ZEPP, DAVID LEEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
27°