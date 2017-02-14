Daily arrest report for February 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/13/17
|BLOOM, ROBERT ANDREW
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/13/17
|GARDNER, AMBER BIGHAM
|HARBOR A FUGITIVE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/17
|GARDNER, AMBER BIGHAM
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/17
|HAGAN, MATTHEW ALLEN
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/17
|HAGAN, MATTHEW ALLEN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/17
|HAGAN, MATTHEW ALLEN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/17
|JENKINS, KODY SHAUN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/13/17
|JONES, JASON ERIC
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/13/17
|JONES, JONATHAN ELIJAH
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/17
|PURKINS, TIMOTHY PAUL
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/13/17
|PURKINS, TIMOTHY PAUL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/13/17
|PURKINS, TIMOTHY PAUL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/13/17
|WARFIELD, MATTHEW ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|2/13/17
|WARFIELD, MATTHEW ROBERT
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/13/17
|WEAVER, NANCY LEE
|CDS DISTRIBUTE-NARCOTIC
|HELD AT CCDC
|2/13/17
|ZEPP, DAVID LEE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC