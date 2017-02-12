Roughly Speaking: Celebrating the cuisine of the seven banned nations

Daily arrest report for February 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/11/17BAUSERMAN, WILLIAM RANDOLPH JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/11/17BOWDEN, MICHAEL KEITH JRASSAULT-SECOND DEGREE 
2/11/17BOWDEN, MICHAEL KEITH JRASSAULT-SECOND DEGREE 
2/11/17DAVIDSON, JESSE HARRISPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/11/17DAVIDSON, JESSE HARRISDISPLAY SUSPENDED LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/11/17DAVIDSON, JESSE HARRISDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/11/17DAVIDSON, JESSE HARRISDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/11/17GRAHAM, DYLAN EDWARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/11/17GRAHAM, DYLAN EDWARDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/11/17JONES, GARY MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
2/11/17LEVINE, JANE MIRIANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
2/11/17LEVINE, JANE MIRIANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
2/11/17ZEPP, DAVID LEETHEFT: LESS $1,000 VALUE 
2/11/17ZEPP, DAVID LEEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
2/11/17ZEPP, DAVID LEEBURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARM 
2/11/17ZEPP, DAVID LEEBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
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