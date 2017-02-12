Daily arrest report for February 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/11/17
|BAUSERMAN, WILLIAM RANDOLPH JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/11/17
|BOWDEN, MICHAEL KEITH JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|2/11/17
|BOWDEN, MICHAEL KEITH JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|2/11/17
|DAVIDSON, JESSE HARRIS
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/11/17
|DAVIDSON, JESSE HARRIS
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/11/17
|DAVIDSON, JESSE HARRIS
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/11/17
|DAVIDSON, JESSE HARRIS
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/11/17
|GRAHAM, DYLAN EDWARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/11/17
|GRAHAM, DYLAN EDWARD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/11/17
|JONES, GARY MICHAEL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/11/17
|LEVINE, JANE MIRIAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|2/11/17
|LEVINE, JANE MIRIAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|2/11/17
|ZEPP, DAVID LEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|2/11/17
|ZEPP, DAVID LEE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|2/11/17
|ZEPP, DAVID LEE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/FIREARM
|2/11/17
|ZEPP, DAVID LEE
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL