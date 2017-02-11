Daily arrest report for February 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/10/17
|BAKER, TIFFANY NEKIA
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/17
|BLIZZARD, JASON TIMOTHY
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|CARR, CONNOR JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|COFFEY, JOHN KELLY
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|COFFEY, JOHN KELLY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|COFFEY, JOHN KELLY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|EYLER, DEEYA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/17
|FINNERTY, JAMIE NICOLE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|HARRISON, LINDSAY ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/17
|HARRISON, LINDSAY ANN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/17
|HARRISON, LINDSAY ANN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/10/17
|LAMMEY, WILLIAM JAMES
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|MCDOUGAL, WILLIAM MARC
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|PUGA, DANIELLE JEAN
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|SCHREINER, JOSHUA DAWSON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|SMITH, KEITH ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|TURNER, WILLIAM LAWRENCE
|CONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|TURNER, WILLIAM LAWRENCE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|TURNER, WILLIAM LAWRENCE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|2/10/17
|WALKER, JESEPH DARNELL SR
|ORDER OF COURT
|HELD AT CCDC