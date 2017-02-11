Roughly Speaking: Celebrating the cuisine of the seven banned nations

Daily arrest report for February 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/10/17BAKER, TIFFANY NEKIATHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/17BLIZZARD, JASON TIMOTHYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
2/10/17CARR, CONNOR JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17COFFEY, JOHN KELLYCONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17COFFEY, JOHN KELLYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17COFFEY, JOHN KELLYASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17EYLER, DEEYA MARIECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/17FINNERTY, JAMIE NICOLETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
2/10/17HARRISON, LINDSAY ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/17HARRISON, LINDSAY ANNCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/17HARRISON, LINDSAY ANNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/10/17LAMMEY, WILLIAM JAMESDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
2/10/17MCDOUGAL, WILLIAM MARCDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
2/10/17PUGA, DANIELLE JEANDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
2/10/17SCHREINER, JOSHUA DAWSONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
2/10/17SMITH, KEITH ALANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17TURNER, WILLIAM LAWRENCECONSPIRACY/ASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17TURNER, WILLIAM LAWRENCEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17TURNER, WILLIAM LAWRENCEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
2/10/17WALKER, JESEPH DARNELL SRORDER OF COURTHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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