Daily arrest report for February 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/1/17
|BELLUSCI, MARK SAMUEL
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|BUCKMASTER, CRYSTAL MARIE
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|BUCKMASTER, CRYSTAL MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|CAIN, SHAWN TYLER
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/1/17
|CAIN, SHAWN TYLER
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/1/17
|CULLUM, DAWN ANN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|DAVIS, MILES DEMEERS EXLEY
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|DAVIS, MILES DEMEERS EXLEY
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|DAVIS, MILES DEMEERS EXLEY
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|EBAUGH, DUSTIN WESLEY
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|EBAUGH, DUSTIN WESLEY
|ATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|GARCIA, LEWIS MARTIN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|2/1/17
|MCCREA, CALVIN TAVON
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|MCCREA, CALVIN TAVON
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|MCCREA, CALVIN TAVON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|MCCREA, CALVIN TAVON
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|MCCREA, CALVIN TAVON
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/1/17
|PUTMAN, JOSEPH ALAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|PUTMAN, JOSEPH ALAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|WAYSON, AUGUSTUS THOMAS III
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|2/1/17
|WAYSON, AUGUSTUS THOMAS III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC