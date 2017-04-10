Two years after Freddie Gray's death, residents are still waiting for change

Daily arrest report for April 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/9/17BEAL, TIMOTHY SCOTTDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17BEAL, TIMOTHY SCOTTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17BEAL, TIMOTHY SCOTTDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17PARKER, BRUCE WILLIAMDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17PARKER, BRUCE WILLIAMDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17PARKER, BRUCE WILLIAMDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17ROUSSEAU, STEVEN MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/17ROUSSEAU, STEVEN MICHAELMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
4/9/17ROUSSEAU, STEVEN MICHAELBURGLARY-FOURTH DEGREE/TOOLSRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/17ROUSSEAU, STEVEN MICHAELBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED-UNSECURED BOND
4/9/17ROUSSEAU, STEVEN MICHAELBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED-UNSECURED BOND
4/9/17STREWIG, CHARLES FRANCIS IIIFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
4/9/17VOTER, ROGER TALIENTODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17VOTER, ROGER TALIENTODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17VOTER, ROGER TALIENTONEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17VOTER, ROGER TALIENTODRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/9/17WILLIAMS, TAMMY LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
4/9/17WILLIAMS, TAMMY LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
4/9/17WILLIAMS, TAMMY LYNNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
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