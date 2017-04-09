Photos: Light City Baltimore 2017

Daily arrest report for April 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/8/17ALDER, JULIA ROSETHEFT LESS THAN $100.00 
4/8/17BLIZZARD, RICHARDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/17BLIZZARD, RICHARDDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/17BLIZZARD, RICHARDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/17BLIZZARD, RICHARDATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/17BLIZZARD, RICHARDATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/8/17MARIE, ANTONIODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
4/8/17MARIE, ANTONIODRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
4/8/17MARIE, ANTONIOCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
4/8/17ROGERS, CHAUN JERRODCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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