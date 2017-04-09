Daily arrest report for April 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/8/17
|ALDER, JULIA ROSE
|THEFT LESS THAN $100.00
|4/8/17
|BLIZZARD, RICHARD
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/17
|BLIZZARD, RICHARD
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/17
|BLIZZARD, RICHARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/17
|BLIZZARD, RICHARD
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH BY FLEEING ON FT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/17
|BLIZZARD, RICHARD
|ATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/8/17
|MARIE, ANTONIO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/17
|MARIE, ANTONIO
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/17
|MARIE, ANTONIO
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/8/17
|ROGERS, CHAUN JERROD
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE