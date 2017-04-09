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Daily arrest report for April 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/7/17BARRETT, BRANDY LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/7/17BELLUSCI, MARK SAMUELVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
4/7/17BOSLEY, DONALD ROSSFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGHELD AT CCDC
4/7/17CHESSER, JENNIFER ASHLEYCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
4/7/17CLAVIN, SHAKEIMA NADINEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
4/7/17DOWDEN, JOSHUA MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/7/17FEW, KEVIN LEEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/7/17FEW, TERRY LAMARTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
4/7/17FEW, TERRY LAMARMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
4/7/17FEW, TERRY LAMARBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
4/7/17FEW, TERRY LAMARBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/7/17GREEN, MELINDA ANNTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED ON BOND
4/7/17GREEN, MELINDA ANNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED ON BOND
4/7/17GREEN, MELINDA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
4/7/17GREEN, MELINDA ANNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
4/7/17GREEN, MELINDA ANNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
4/7/17GREEN, MELINDA ANNTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED ON BOND
4/7/17LACHAT, TONY LEE SRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
4/7/17LACHAT, TONY LEE SRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
4/7/17LONG, RIDGE ASPENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/7/17LONG, RIDGE ASPENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/7/17PRICE, GREGORY LAMONT JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
4/7/17WELLS, COREY DANIELRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/7/17WELLS, COREY DANIELFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/7/17WELLS, COREY DANIELDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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