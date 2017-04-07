Z on TV: The shrinking of Bill O'Reilly

Daily arrest report for April 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/6/17LEDBETTER, MURIEL JUNEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
4/6/17NAGEL, MICHAEL JODIETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
4/6/17NAGEL, MICHAEL JODIEMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
4/6/17NAGEL, MICHAEL JODIEROGUE AND VAGABONDRELEASED-UNSECURED BOND
4/6/17NAGEL, MICHAEL JODIEUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED-UNSECURED BOND
4/6/17PARKER, RONALD LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/6/17PARKER, RONALD LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/6/17PARKER, RONALD LEENEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/6/17PARKER, RONALD LEEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/6/17THOMAS, NATHAN LAWRENCEHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
4/6/17THOMAS, NATHAN LAWRENCEWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
4/6/17THOMAS, NATHAN LAWRENCEFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
4/6/17THOMAS, NATHAN LAWRENCEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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