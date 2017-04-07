Daily arrest report for April 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/6/17
|LEDBETTER, MURIEL JUNE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|4/6/17
|NAGEL, MICHAEL JODIE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/6/17
|NAGEL, MICHAEL JODIE
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/6/17
|NAGEL, MICHAEL JODIE
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/6/17
|NAGEL, MICHAEL JODIE
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/6/17
|PARKER, RONALD LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/6/17
|PARKER, RONALD LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/6/17
|PARKER, RONALD LEE
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/6/17
|PARKER, RONALD LEE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/6/17
|THOMAS, NATHAN LAWRENCE
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|4/6/17
|THOMAS, NATHAN LAWRENCE
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|4/6/17
|THOMAS, NATHAN LAWRENCE
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|4/6/17
|THOMAS, NATHAN LAWRENCE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC