Daily arrest report for April 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/5/17
|BOSTON, CHERYL LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/5/17
|BOSTON, CHERYL LEE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/5/17
|ELLIS, SHAWN DAVID JR
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|ELLIS, SHAWN DAVID JR
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|ELLIS, SHAWN DAVID JR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|ELLIS, SHAWN DAVID JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|ELLIS, SHAWN DAVID JR
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|FORSON, DUSTIN ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|FRAZIER, DWAYNE DOUGLAS
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/5/17
|KOTMAIR, RACHEL LEANNE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|MORENO, MICHAEL ANTHONY-GREGOR
|ORDER OF COURT
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|RIBAYA, ANTONIO JOHN SR
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|RIBAYA, ANTONIO JOHN SR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|RICCIUTI, DOROTHY MARIE
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|SMITH, JOSEPH VIDAL
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|WOODS, VICTOR COREY EDWARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|4/5/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC