Judge denies DOJ request for pause in Baltimore consent decree

Daily arrest report for April 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/5/17BOSTON, CHERYL LEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/5/17BOSTON, CHERYL LEEASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/5/17ELLIS, SHAWN DAVID JRFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
4/5/17ELLIS, SHAWN DAVID JRWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
4/5/17ELLIS, SHAWN DAVID JRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
4/5/17ELLIS, SHAWN DAVID JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/5/17ELLIS, SHAWN DAVID JRARMED ROBBERYHELD AT CCDC
4/5/17FORSON, DUSTIN ALANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/5/17FRAZIER, DWAYNE DOUGLASVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
4/5/17GAINES, DEQUAN TYHEEMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/5/17GARRISON, MICHAEL RAPHAEL JRMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/5/17KOTMAIR, RACHEL LEANNETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
4/5/17MORENO, MICHAEL ANTHONY-GREGORORDER OF COURTHELD AT CCDC
4/5/17RIBAYA, ANTONIO JOHN SRCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/5/17RIBAYA, ANTONIO JOHN SRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/5/17RICCIUTI, DOROTHY MARIEDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
4/5/17SMITH, JOSEPH VIDALCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/5/17WOODS, VICTOR COREY EDWARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/5/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWETHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
4/5/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
4/5/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
4/5/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWEMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
4/5/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
4/5/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWEBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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