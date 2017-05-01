Dismissed: Tenants lose, landlords win in Baltimore's rent court

Daily arrest report for April 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/30/17ALLAN, SEAN ROBERTTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/17DISHON, THOMAS LEE JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/17DISHON, THOMAS LEE JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/30/17MOOD, INGRIDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
4/30/17MOOD, INGRIDRESIST/INTERFERE WITH ARREST 
4/30/17MOOD, INGRIDASSAULT-FIRST DEGREE 
4/30/17MOOD, INGRIDASSAULT-FIRST DEGREE 
4/30/17MOOD, INGRIDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER 
4/30/17MOOD, INGRIDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
4/30/17RASMUSSEN, WILLIAM THOMASVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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