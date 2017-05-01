Daily arrest report for April 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/30/17
|ALLAN, SEAN ROBERT
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/17
|DISHON, THOMAS LEE JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/17
|DISHON, THOMAS LEE JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/30/17
|MOOD, INGRID
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|4/30/17
|MOOD, INGRID
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|4/30/17
|MOOD, INGRID
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|4/30/17
|MOOD, INGRID
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|4/30/17
|MOOD, INGRID
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|4/30/17
|MOOD, INGRID
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|4/30/17
|RASMUSSEN, WILLIAM THOMAS
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC