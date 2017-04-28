Dismissed: Tenants lose, landlords win in Baltimore’s rent court

Daily arrest report for April 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/27/17BALL, RAYMOND WILLIAM ELLIOTCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
4/27/17BALL, RAYMOND WILLIAM ELLIOTCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
4/27/17FREEMAN, DONALD EUGENE IIIDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/27/17FREEMAN, DONALD EUGENE IIIASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/27/17HARRISON, NATHAN DANIELDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/27/17HARRISON, NATHAN DANIELDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/27/17HOOPER, BLISS GARLANDTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
4/27/17HOOPER, BLISS GARLANDPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYHELD AT CCDC
4/27/17MAGRUDER, BRYSON LAMONTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/27/17MAGRUDER, BRYSON LAMONTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/27/17MAGRUDER, BRYSON LAMONTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/27/17ROSER, BRANDON JAYTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED ON BOND
4/27/17ROSER, BRANDON JAYUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED ON BOND
4/27/17TALLMAN-SMITH, SADAYE SUMMERDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
4/27/17UTZ, BRIAN ALLENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/27/17UTZ, BRIAN ALLENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/27/17UTZ, BRIAN ALLENDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/27/17VOYCE, BRIAN KEITHDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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