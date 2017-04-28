Daily arrest report for April 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/27/17
|BALL, RAYMOND WILLIAM ELLIOT
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/27/17
|BALL, RAYMOND WILLIAM ELLIOT
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/27/17
|FREEMAN, DONALD EUGENE III
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/27/17
|FREEMAN, DONALD EUGENE III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/27/17
|HARRISON, NATHAN DANIEL
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/27/17
|HARRISON, NATHAN DANIEL
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/27/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|4/27/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|4/27/17
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/27/17
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/27/17
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/27/17
|ROSER, BRANDON JAY
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED ON BOND
|4/27/17
|ROSER, BRANDON JAY
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED ON BOND
|4/27/17
|TALLMAN-SMITH, SADAYE SUMMER
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|4/27/17
|UTZ, BRIAN ALLEN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/27/17
|UTZ, BRIAN ALLEN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/27/17
|UTZ, BRIAN ALLEN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/27/17
|VOYCE, BRIAN KEITH
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC