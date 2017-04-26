Daily arrest report for April 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/25/17
|BURLEY, JOSEPH MILES
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|4/25/17
|DRURY, THOMAS JEFFERSON IV
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/25/17
|EYLER, DEEYA MARIE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|4/25/17
|GARCIA-VELEZ, FRANCISCO GABRIEL
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/25/17
|GARCIA-VELEZ, FRANCISCO GABRIEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/25/17
|LINARES, JASON VLADIMIR
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/25/17
|PHILLIPS, JACOB RYAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|4/25/17
|PHILLIPS, JACOB RYAN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|4/25/17
|SEGAL, SIMON
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|4/25/17
|SHORBS, MICHAEL ALLEN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/25/17
|WALKER, TARA MICHELE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC