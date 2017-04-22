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Daily arrest report for April 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/21/17BEARY, SAMANTHA JOTHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
4/21/17CALHOUN-SHEARN, KIARA NYREECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/21/17CLARK, MARTIN DONALD IIDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
4/21/17HIPSLEY, SARA LYNNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/21/17KOUREY, LAUREN ELIZABETHCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/21/17LINGER, CLINT ETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000 
4/21/17LINGER, CLINT ETHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000 
4/21/17LINGER, CLINT ETHEFT:$10,000 TO UND $100,000 
4/21/17LINGER, CLINT ETHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000 
4/21/17LINGER, CLINT EMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
4/21/17LINGER, CLINT EMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
4/21/17LINGER, CLINT EMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
4/21/17LINGER, CLINT EMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
4/21/17LINGER, CLINT EUNAUTH REMOVAL OF PROP 
4/21/17LINGER, CLINT EUNAUTH REMOVAL OF PROP 
4/21/17LINGER, CLINT EUNAUTH REMOVAL OF PROP 
4/21/17LINGER, CLINT EUNAUTH REMOVAL OF PROP 
4/21/17OSORIO-YANES, EVIN JESUSASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/21/17OSORIO-YANES, EVIN JESUSASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/21/17OSORIO-YANES, HERMIN OMARASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/21/17PRICE, GREGORY LAMONT JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
4/21/17PUGA, DANIELLE JEANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/21/17PUGA, DANIELLE JEANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/21/17SNYDER, DORINDA DARLENEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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