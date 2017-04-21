Daily arrest report for April 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/20/17
|BENTON, LUKE MICHAEL
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|4/20/17
|CARTY, LAUREN BROOKE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/20/17
|CORRICK, AUTUMN NICHOLE
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|HELD AT CCDC
|4/20/17
|CORRICK, AUTUMN NICHOLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/20/17
|GENOVESE, GARY JEROME JR
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|4/20/17
|GENOVESE, GARY JEROME JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|4/20/17
|GLASS, RICHARD OWEN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/20/17
|GLASS, RICHARD OWEN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/20/17
|GLASS, RICHARD OWEN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/20/17
|LYBA, SEAN AUSTIN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|4/20/17
|ORELLANA, ISRAEL DEJESUS
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|RELEASED ON BOND
|4/20/17
|ORELLANA, ISRAEL DEJESUS
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|4/20/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|4/20/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|4/20/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|4/20/17
|OVERTON-OWENS, DORIAN ISAIAH
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|4/20/17
|RICH, DAVONTE COURTLAND
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|4/20/17
|RICH, DAVONTE COURTLAND
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|4/20/17
|RICH, DAVONTE COURTLAND
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|4/20/17
|ROSER, BRANDON JAY
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/20/17
|SKOWRON, THOMAS RYAN
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|HELD AT CCDC
|4/20/17
|SKOWRON, THOMAS RYAN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/20/17
|SNIDER, RAYMOND HARLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|4/20/17
|SNYDER, DORINDA DARLENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|4/20/17
|SNYDER, DORINDA DARLENE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|4/20/17
|TRUITT, SEAN PATRICK
|ASSAULT-SECOND DEGREE