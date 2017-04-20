Daily arrest report for April 19, 2016

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/19/17
|CALLIS, KIRK DOUGLAS JR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|4/19/17
|CUTBILL, LAURA BETH
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|4/19/17
|FREELS, ROBERT JOSEPH III
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|4/19/17
|GLOSS, SARAH MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/19/17
|KITZINGER, TARA NICOLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/19/17
|KITZINGER, TARA NICOLE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/19/17
|KITZINGER, TARA NICOLE
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/19/17
|KITZINGER, TARA NICOLE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/19/17
|KITZINGER, TARA NICOLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/19/17
|SCARBRO, CHARLES EDDIE JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|4/19/17
|SCARBRO, JUSTIN RAY
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|4/19/17
|WARFIELD, MATTHEW ROBERT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC