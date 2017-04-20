Flacco will travel to Arizona to show support for Todd Heap

Daily arrest report for April 19, 2016

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/19/17CALLIS, KIRK DOUGLAS JRTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
4/19/17CUTBILL, LAURA BETHVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
4/19/17FREELS, ROBERT JOSEPH IIIDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
4/19/17GLOSS, SARAH MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/19/17KITZINGER, TARA NICOLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/19/17KITZINGER, TARA NICOLECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/19/17KITZINGER, TARA NICOLEPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/19/17KITZINGER, TARA NICOLEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/19/17KITZINGER, TARA NICOLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/19/17SCARBRO, CHARLES EDDIE JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
4/19/17SCARBRO, JUSTIN RAYCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
4/19/17WARFIELD, MATTHEW ROBERTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
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