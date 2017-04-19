Zurawik: Is the end near for Bill O'Reilly at Fox?

Daily arrest report for April 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/18/17ELLERBE, LYNIS NATHANIELTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
4/18/17JOHNSON, JEFFERY ALLANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
4/18/17JOHNSON, JOEL CORNELIUS JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/18/17JOHNSON, JOEL CORNELIUS JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/18/17PINKCETT, ERIC DWAYNECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
4/18/17SHORT, MATTHEW DAVIDFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/18/17STAUDINGER, JUSTIN LEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/18/17WILLIAMS, TRENTITY NICHOLETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
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