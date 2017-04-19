Daily arrest report for April 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/18/17
|ELLERBE, LYNIS NATHANIEL
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|4/18/17
|JOHNSON, JEFFERY ALLAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/18/17
|JOHNSON, JOEL CORNELIUS JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/18/17
|JOHNSON, JOEL CORNELIUS JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/18/17
|PINKCETT, ERIC DWAYNE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|4/18/17
|SHORT, MATTHEW DAVID
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/18/17
|STAUDINGER, JUSTIN LEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/18/17
|WILLIAMS, TRENTITY NICHOLE
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC