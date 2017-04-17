Drug-related deaths overburden medical examiner's office

Daily arrest report for April 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/16/17ABRAM, AHMAD JAMALCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/17COKINOS, JOHN JAMESDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
4/16/17COKINOS, JOHN JAMESDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
4/16/17COKINOS, JOHN JAMESCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
4/16/17COKINOS, JOHN JAMESDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
4/16/17COKINOS, JOHN JAMESDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
4/16/17TRACEY, RICHARD EUGENE JRLITTER/DUMP: UNDER 100 LBSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/17TRACEY, RICHARD EUGENE JRPOSSESS OPEN CONTR RETAILRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/17TRACEY, RICHARD EUGENE JRCONSUME ALC BEV PUBLICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/16/17TRACEY, RICHARD EUGENE JRINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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