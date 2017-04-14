New York Times highlights best ways to spend 36 hours in Baltimore

Daily arrest report for April 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/13/17BERKHEIMER, DREW PENNINGTONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/13/17BERKHEIMER, DREW PENNINGTONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/13/17BLAIR, JASON EARLVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
4/13/17BLAIR, JASON EARLVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
4/13/17BLAIR, JASON EARLVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
4/13/17BLAIR, JASON EARLVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
4/13/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTATHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED ON BOND
4/13/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED ON BOND
4/13/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTAMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED ON BOND
4/13/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTAROGUE AND VAGABONDRELEASED ON BOND
4/13/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTAROGUE AND VAGABONDRELEASED ON BOND
4/13/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTAROGUE AND VAGABONDRELEASED ON BOND
4/13/17ESCOLOPIO, ZACHARY DAKOTACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED ON BOND
4/13/17GOODMAN, THOMAS WESLEYVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/13/17JENNINGS, BRYAN ANDREWVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/13/17ROSEWAG, AMANDA SUSANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/13/17SELBY, KEITH TYLERTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
4/13/17SELBY, KEITH TYLERCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
4/13/17SMYRE, CHARLES DOUGLASCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
52°