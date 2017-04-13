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Daily arrest report for April 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/12/17ACTON, LAWRENCE RTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17ACTON, LAWRENCE RTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17ACTON, LAWRENCE RCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17ACTON, LAWRENCE RCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17ACTON, LAWRENCE RCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17ACTON, LAWRENCE RATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17CARRIER, HEATH JOSEPHTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
4/12/17CARRIER, HEATH JOSEPHCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
4/12/17CARRIER, HEATH JOSEPHCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
4/12/17CARRIER, HEATH JOSEPHATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
4/12/17CARRIER, HEATH JOSEPHCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
4/12/17CARRIER, HEATH JOSEPHATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
4/12/17CURTIS, MATTHEW ROBERTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, MATTHEW ROBERTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, MATTHEW ROBERTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, MATTHEW ROBERTPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, MATTHEW ROBERT RELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17CURTIS, TYLER HAYDENPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYRELEASED ON BOND
4/12/17DOTSON, KEYONNA LASHAARSON/THREATHELD AT CCDC
4/12/17GILMER, EDWARD JAYCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
4/12/17GOODHART, STEVEN CRAIGSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
4/12/17GOODHART, STEVEN CRAIGFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
4/12/17GOODHART, STEVEN CRAIGKIDNAPPINGHELD AT CCDC
4/12/17GOODHART, STEVEN CRAIGINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
4/12/17GOODHART, STEVEN CRAIGASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/12/17HART-SMITH, JAYSON MATTHEWFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17HEADLEY, CHAD THOMASCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
4/12/17KEMP, JUSTIN LYOYDTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYTHEFT: LESS $1,000 VALUE 
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000 
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE 
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE 
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE 
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUE 
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE 
4/12/17KLINGER, JOHN ANTHONYATTEMPT - THEFT: LESS $1,000 VALUE 
4/12/17MATHIAS, SCOTT EDWARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17MATHIAS, SCOTT EDWARDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/17SEVERANCE, ALEX AUSTINDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
4/12/17SUMMERS, LUVINE ARTHURVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/12/17WATKINS, ALICE MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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