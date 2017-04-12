Daily arrest report for April 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/11/17
|BROWN, LEONARD CHARLES III
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|BUCHANAN, JAMES LEE
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|FRITTS, DONALD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|FRITTS, DONALD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|GRIFFIN, KAREEN RASHAD
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|4/11/17
|HOLIFIELD, LAURA JEAN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|4/11/17
|MURPHY, DAVID THOMAS
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|MURPHY, DAVID THOMAS
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|REDMOND, KENNETH JAMES
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ROBERTSON, AARON CHRISTOPHER
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|SHILOW, JOHN WILMER JR
|ARSON/THREAT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|SHILOW, JOHN WILMER JR
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/11/17
|ZIMMERMAN, BYRON NATHANIEL
|REGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OF
|HELD AT CCDC