Black Caucus calls for special session on medical marijuana

Daily arrest report for April 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/11/17BROWN, LEONARD CHARLES IIICONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEETHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17BUCHANAN, JAMES LEECONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17FRITTS, DONALD DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17FRITTS, DONALD DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17GRIFFIN, KAREEN RASHADTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
4/11/17HOLIFIELD, LAURA JEANTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
4/11/17MURPHY, DAVID THOMASDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17MURPHY, DAVID THOMASFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17REDMOND, KENNETH JAMESTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCON - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ROBERTSON, AARON CHRISTOPHERCONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17SHILOW, JOHN WILMER JRARSON/THREATRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17SHILOW, JOHN WILMER JRRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/11/17ZIMMERMAN, BYRON NATHANIELREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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