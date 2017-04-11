Harford County soldier, Staff Sgt. Mark De Alencar, killed in Afghanistan

Daily arrest report for April 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/10/17STULTZ, RICHARD LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
4/10/17READ, JENNIFER SUSANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
4/10/17HUMPLE, RANDY ALLENCONTEMPT OF CT FOR FAILING TO PAY REQ SUMSHELD AT CCDC
4/10/17BELL, CORNELL IIITHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
4/10/17BELL, CORNELL IIICONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
4/10/17BELL, CORNELL IIIBURGLARY-FIRST DEGREEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
4/10/17DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP IIICONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/10/17CANTERBURY, CHRISTINA MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/10/17BARRINEAU, JAKE ANTONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/10/17BARRINEAU, JAKE ANTONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/10/17BARRINEAU, JAKE ANTONDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/10/17BARRINEAU, JAKE ANTONDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/10/17BARRINEAU, JAKE ANTONDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/10/17GREENSTREET, HOWARD CFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/10/17DAVIS, DAVID ALLENMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
4/10/17DAVIS, DAVID ALLENASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/10/17DAVIS, DAVID ALLENBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
4/10/17DAVIS, DAVID ALLENBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
4/10/17BELL, CORNELL IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/10/17BELL, CORNELL IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/10/17LEGORE, MATTHEW BRIANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/10/17LEGORE, MATTHEW BRIANASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
4/10/17LEGORE, MATTHEW BRIANFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
4/10/17LEGORE, MATTHEW BRIANRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
4/10/17LEGORE, MATTHEW BRIANASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
66°