Daily arrest report for April 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/10/17
|STULTZ, RICHARD LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|READ, JENNIFER SUSAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|HUMPLE, RANDY ALLEN
|CONTEMPT OF CT FOR FAILING TO PAY REQ SUMS
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|BELL, CORNELL III
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|4/10/17
|BELL, CORNELL III
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|4/10/17
|BELL, CORNELL III
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|4/10/17
|DEMBOSKY, ALBERT PHILLIP III
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|CANTERBURY, CHRISTINA MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/10/17
|BARRINEAU, JAKE ANTON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/10/17
|BARRINEAU, JAKE ANTON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/10/17
|BARRINEAU, JAKE ANTON
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/10/17
|BARRINEAU, JAKE ANTON
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/10/17
|BARRINEAU, JAKE ANTON
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/10/17
|GREENSTREET, HOWARD C
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|DAVIS, DAVID ALLEN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|DAVIS, DAVID ALLEN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|DAVIS, DAVID ALLEN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|DAVIS, DAVID ALLEN
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|BELL, CORNELL III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|BELL, CORNELL III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|LEGORE, MATTHEW BRIAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|LEGORE, MATTHEW BRIAN
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|LEGORE, MATTHEW BRIAN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|LEGORE, MATTHEW BRIAN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|4/10/17
|LEGORE, MATTHEW BRIAN
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|HELD AT CCDC