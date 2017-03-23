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Daily arrest report for March 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/22/17FAUVER, DAVID CHARLESCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
3/22/17GREEN, KRISTA JENNETTEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
3/22/17HUGHES, JENNIFER KAYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
3/22/17MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOBTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
3/22/17MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOBASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/22/17MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOBROBBERYHELD AT CCDC
3/22/17NEALAN, LACEE IRENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/22/17PICKETT, TERESA CORINNEFORGERY-PRIV DOCUMENTSHELD AT CCDC
3/22/17PICKETT, TERESA CORINNEESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/22/17PICKETT, TERESA CORINNECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
3/22/17PICKETT, TERESA CORINNECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
3/22/17ROBINSON, BRIAN CHRISTOPHERCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
3/22/17ROESEMANN, TYLER MATTHEWCON-CDS:POSS WITH INTENT TO DISTRIBUTE: SCHOOL BUS/PROPERTYHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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