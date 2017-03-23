Daily arrest report for March 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/22/17
|FAUVER, DAVID CHARLES
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|GREEN, KRISTA JENNETTE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|3/22/17
|HUGHES, JENNIFER KAY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOB
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOB
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOB
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|NEALAN, LACEE IRENE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|PICKETT, TERESA CORINNE
|FORGERY-PRIV DOCUMENTS
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|PICKETT, TERESA CORINNE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|PICKETT, TERESA CORINNE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|PICKETT, TERESA CORINNE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|ROBINSON, BRIAN CHRISTOPHER
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/22/17
|ROESEMANN, TYLER MATTHEW
|CON-CDS:POSS WITH INTENT TO DISTRIBUTE: SCHOOL BUS/PROPERTY
|HELD AT CCDC