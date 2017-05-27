'The Keepers,' pending closure shadow Seton Keough's final days

Daily arrest report for May 26, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASNEGLIGENT MANSLAUGHTER-AUTO/BOAT/OTHER VEHICLEHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASLIFE THREATENING INJURY/VEHICLE-BOAT/DRUGSHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASLIFE THRT INJ/VEH-BOAT/CDSHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASHOMICIDE-MV/VESSEL-CDSHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASHOMICIDE-MV/VESSEL-DRUGSHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASCRIMINALLY NEGLIGENT MANSLAUGHTER VEHICLE/VESSELHELD AT CCDC
5/26/17BELLUSCI, SAMUEL NICHOLASDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
5/26/17DOLLY, AMY GENNELLDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
5/26/17LONG, DARRELL CORNELIUSCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/26/17LONG, DARRELL CORNELIUSRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/26/17LONG, DARRELL CORNELIUSCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/26/17MUNOZ, ANTHONY MICHAELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/26/17MUNOZ, ANTHONY MICHAELASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
5/26/17OKANLAWON, MOSES ACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
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