Dismissed: Low-income renters in Baltimore become migrants in their own city

Daily arrest report for May 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/5/17CARROLL, D'ANDRE ANTHONYFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
5/5/17DOWDEN, KIMBERLY JOTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
5/5/17GAMBER, JOSEPH EARL SRRFL/SHOTGN POSS-DISQUALHELD AT CCDC
5/5/17HARRIS, JAMAL DESHAWNCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONRECKLESS DRIVINGHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONNEGLIGENT DRIVINGHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONFAIL OF DRIVER INVOLVED IN ACC TO GIVE INSURANCE POLICY INFOHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONFAILURE OF MOTOR VEH. DRIVER TO FURNISH WRITTEN ID INFO UNATHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMHELD AT CCDC
5/5/17HEISE, CORY VONFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
5/5/17RHOTEN, CHARLES LACEYTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/5/17ROSS, BRANDON DAVONCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/5/17ROSS, BRANDON DAVONCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/5/17ROSS, BRANDON DAVONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/5/17ROUSSEAU, STEVEN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
5/5/17SUDDATH, MICHAEL ALANTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/5/17TASKER, JONATHAN ALLENCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
5/5/17WILLIAMS, JAMES DAVIDTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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