Daily arrest report for September 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/7/17
|DIRECTOR, SHAWN ARIC
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/17
|DIRECTOR, SHAWN ARIC
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/7/17
|LYTTLE, GEORGE ALEXANDER JR
|CDS DISTRIBUTE-NARCOTIC
|HELD AT CCDC
|9/7/17
|MARTIN, DAVID ALAN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/7/17
|MCCREE, TAVIS LEAR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/17
|MCCREE, TAVIS LEAR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/7/17
|NORWOOD, DAVID ALLAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/7/17
|TILLMAN, REGANALD EUGENE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE