Daily arrest report for September 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/7/17DIRECTOR, SHAWN ARICCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/17DIRECTOR, SHAWN ARICCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/7/17LYTTLE, GEORGE ALEXANDER JRCDS DISTRIBUTE-NARCOTICHELD AT CCDC
9/7/17MARTIN, DAVID ALANATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/7/17MCCREE, TAVIS LEARDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/7/17MCCREE, TAVIS LEARDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/7/17NORWOOD, DAVID ALLANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
9/7/17TILLMAN, REGANALD EUGENEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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