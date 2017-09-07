Daily arrest report for September 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/6/17BAKER, WILLIE EUGENEDISTURB THE PEACERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/17BAKER, WILLIE EUGENEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/17BAKER, WILLIE EUGENEDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/17BAKER, WILLIE EUGENEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/17BAKER, WILLIE EUGENEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/17BAKER, WILLIE EUGENEBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/17BAKER, WILLIE EUGENEBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/6/17BAUER, PAUL SIDNEYTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
9/6/17BAUER, PAUL SIDNEYVIOLATE EXPARTE/PROTECTION ORDER - 2ND OFFENSERELEASED-UNSECURED BOND
9/6/17BECK, DARIN HUNTERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/6/17BECK, DARIN HUNTERASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/6/17CAREY, JOHN RAYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/6/17CAREY, JOHN RAYTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
9/6/17CARRIER, HEATH JOSEPHCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
9/6/17FAMA, NICHOLAS ALEXANDERCONTEMPT OF PRE-TRIALHELD AT CCDC
9/6/17GRABOWSKI, SAMUEL NATHANVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
9/6/17GRABOWSKI, SAMUEL NATHANVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
9/6/17MILLER, ROBERT EUGENEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
9/6/17MILLER, ROBERT EUGENEDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
9/6/17TENNANT, TYLER NYLESMANSLAUGHTERHELD AT CCDC
9/6/17TENNANT, TYLER NYLESCON-0MANSLAUGHTERHELD AT CCDC
9/6/17TENNANT, TYLER NYLESCONSPIRE-CHILD ABUSE-1ST DEGREE: DEATHHELD AT CCDC
9/6/17TENNANT, TYLER NYLESCHILD ABUSE-1ST DEGREE: DEATHHELD AT CCDC
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