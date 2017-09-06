Daily arrest report for September 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/5/17CALP, CHRISTOPHER CARLCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/5/17GONZALEZ, NICHOLAS ANTHONY PAULDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/17GONZALEZ, NICHOLAS ANTHONY PAULPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/17GONZALEZ, NICHOLAS ANTHONY PAULNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/17GONZALEZ, NICHOLAS ANTHONY PAULDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/17HICKS, BRADLEY KEVINMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
9/5/17HICKS, BRADLEY KEVINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/5/17HICKS, BRADLEY KEVINASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/5/17LEMESTER, MICHAEL KEITHCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/17LEMESTER, MICHAEL KEITHCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/5/17MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOBFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/5/17MATHIAS, SCOTT EDWARDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
9/5/17PETERS, ELIJAH PATRICKDISTURB THE PEACE 
9/5/17PETERS, ELIJAH PATRICKDISTURB PEACE - LOUD NOISE 
9/5/17PETERS, ELIJAH PATRICKDISORDERLY CONDUCT 
9/5/17PETERS, ELIJAH PATRICKDISTURBANCE OF THE PUBLIC PEACE AND HINDER THE FREE PASSAGE
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