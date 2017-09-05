Daily arrest report for September 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|DISPLAY REVOKED LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|POSSESSING REVOKED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|BRADY, PAMELA MAY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|HARNE, TROY ROBERT
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|HARNE, TROY ROBERT
|CONSPIRE - THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|HILLMAN, DAVID SVEND
|DISTURB THE PEACE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|HILLMAN, DAVID SVEND
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|HILLMAN, DAVID SVEND
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|HILLMAN, DAVID SVEND
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|JOHNSON, MAURICE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/4/17
|ROBERTSON, ROBERT DWAYNE
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|ROBERTSON, ROBERT DWAYNE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/4/17
|THOMAS, RYE JOSEPH
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE