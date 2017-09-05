Daily arrest report for September 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/3/17ELGIN, MELVIN ROSS IIPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-UNSECURED BOND
9/3/17OGLE, ALORA DAN'LDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17OGLE, ALORA DAN'L RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17PAINTER, JULIE ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17PAINTER, JULIE ANNRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17PAINTER, JULIE ANNMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17PAINTER, JULIE ANNASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17PAINTER, JULIE ANNFAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17PAINTER, JULIE ANNNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17PAINTER, JULIE ANNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/3/17RIVERA, SHAWN MICHAELCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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