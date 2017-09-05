Daily arrest report for September 3, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/3/17
|ELGIN, MELVIN ROSS II
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/3/17
|OGLE, ALORA DAN'L
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|OGLE, ALORA DAN'L
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|PAINTER, JULIE ANN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|PAINTER, JULIE ANN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|PAINTER, JULIE ANN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|PAINTER, JULIE ANN
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|PAINTER, JULIE ANN
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|PAINTER, JULIE ANN
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|PAINTER, JULIE ANN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/3/17
|RIVERA, SHAWN MICHAEL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE