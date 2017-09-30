Daily arrest report for September 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/29/17BARANOWSKI, JARED BERNARDDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERHELD AT CCDC
9/29/17DEFOE, WILLIAM LEE IIITRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/29/17DEFOE, WILLIAM LEE IIIFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/29/17EUBANKS, FRANK IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/29/17HORNFECK, DAVID RICHARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
9/29/17LANDOLT, GREGORY JEROMECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY
9/29/17LANDOLT, GREGORY JEROMECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY
9/29/17LILLY, LAUREN EMILYFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/29/17PROVENZA, MADINA EMILYTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/29/17SHANNON, HAROLD JRDRIVING WITHOUT LICENSE 
9/29/17SHANNON, HAROLD JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
9/29/17WHITE, HILIARY ELIZABETHVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
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