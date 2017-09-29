Daily arrest report for September 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/28/17
|BENSON, JASON WADE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|BROWN, TEMPEST AMBER-LEE
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLER
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLER
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|GAITAN, JENNIFER LIZETT
|REGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OF
|RELEASED ON BOND
|9/28/17
|GAITAN, JENNIFER LIZETT
|CON-POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|9/28/17
|GAITAN, JENNIFER LIZETT
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|9/28/17
|GAITAN, JENNIFER LIZETT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|9/28/17
|GAITAN, JENNIFER LIZETT
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED ON BOND
|9/28/17
|GAITAN, JENNIFER LIZETT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|9/28/17
|GAITAN, JENNIFER LIZETT
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|9/28/17
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|REGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OF
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|CON-POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|MALOTT, BILLIE JO
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|MITTEN, HOLLY LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|MITTEN, HOLLY LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|TOWNSEND, QUTIFAH LAMESHA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|TOWNSEND, QUTIFAH LAMESHA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/28/17
|WILL, KAYLA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC