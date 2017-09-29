Daily arrest report for September 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/28/17BENSON, JASON WADEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/28/17BROWN, TEMPEST AMBER-LEECONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/28/17COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLERVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
9/28/17COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLERVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
9/28/17GAITAN, JENNIFER LIZETTREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFRELEASED ON BOND
9/28/17GAITAN, JENNIFER LIZETTCON-POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
9/28/17GAITAN, JENNIFER LIZETTCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED ON BOND
9/28/17GAITAN, JENNIFER LIZETTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
9/28/17GAITAN, JENNIFER LIZETTTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED ON BOND
9/28/17GAITAN, JENNIFER LIZETTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
9/28/17GAITAN, JENNIFER LIZETTCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
9/28/17KARAFFA, VICTOR ALVAREZREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFHELD AT CCDC
9/28/17KARAFFA, VICTOR ALVAREZCON-POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
9/28/17KARAFFA, VICTOR ALVAREZCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
9/28/17KARAFFA, VICTOR ALVAREZCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/28/17KARAFFA, VICTOR ALVAREZTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
9/28/17KARAFFA, VICTOR ALVAREZCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/28/17KARAFFA, VICTOR ALVAREZCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
9/28/17KRAKET, DONALD ALLENATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/28/17MALOTT, BILLIE JOVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/28/17MITTEN, HOLLY LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/28/17MITTEN, HOLLY LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/28/17TOWNSEND, QUTIFAH LAMESHAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/28/17TOWNSEND, QUTIFAH LAMESHAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/28/17WILL, KAYLA MARIECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
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