Daily arrest report for September 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/23/17
|CERVANTES-GONZALEZ, LUIS MIGUEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/23/17
|CERVANTES-GONZALEZ, LUIS MIGUEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/23/17
|CERVANTES-GONZALEZ, LUIS MIGUEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/23/17
|DUDLEY, DAWN DAMETRIA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/23/17
|FENOFF, MELANIE LYNN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/23/17
|FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOA
|FAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/23/17
|FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOA
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/23/17
|FUCHIGAMI, LEE EDWARD KEKOA
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|RELEASED-UNSECURED BOND