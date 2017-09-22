Daily arrest report for September 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/21/17CROWDER, BENJAMIN HAROLDTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/21/17CROWDER, BENJAMIN HAROLDMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
9/21/17MORPAS, WENDYCRIMINALLY NEGLIGENT MANSLAUGHTER VEHICLE/VESSELHELD AT CCDC
9/21/17OLSON, KYLE DEANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/17OLSON, KYLE DEANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/17OLSON, KYLE DEANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/21/17QUINONES, ROBERTWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
9/21/17QUINONES, ROBERTHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
9/21/17REDIFER, ROY EDWARDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
9/21/17REDIFER, ROY EDWARDDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
9/21/17REDIFER, ROY EDWARDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
9/21/17REDIFER, ROY EDWARDDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
9/21/17REDIFER, ROY EDWARDNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
9/21/17STEVENS, ANDRE CARROLL JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/21/17WALLACE, KARL ANTONIO JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED ON BOND
9/21/17WILLIAMS, DANA KARYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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