Daily arrest report for September 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/21/17
|CROWDER, BENJAMIN HAROLD
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/21/17
|CROWDER, BENJAMIN HAROLD
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|9/21/17
|MORPAS, WENDY
|CRIMINALLY NEGLIGENT MANSLAUGHTER VEHICLE/VESSEL
|HELD AT CCDC
|9/21/17
|OLSON, KYLE DEAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/17
|OLSON, KYLE DEAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/17
|OLSON, KYLE DEAN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/21/17
|QUINONES, ROBERT
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|9/21/17
|QUINONES, ROBERT
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|9/21/17
|REDIFER, ROY EDWARD
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/21/17
|REDIFER, ROY EDWARD
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/21/17
|REDIFER, ROY EDWARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/21/17
|REDIFER, ROY EDWARD
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/21/17
|REDIFER, ROY EDWARD
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/21/17
|STEVENS, ANDRE CARROLL JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/21/17
|WALLACE, KARL ANTONIO JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED ON BOND
|9/21/17
|WILLIAMS, DANA KARYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC