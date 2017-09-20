Daily arrest report for September 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/19/17BROWN, BLAIR LEEFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSHELD AT CCDC
9/19/17COCA, AMY LYNCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/19/17ELGIN, MELVIN ROSS IIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
9/19/17FORD, JASON CHRISTOPHERTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
9/19/17FORD, JASON CHRISTOPHERINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
9/19/17FORD, JASON CHRISTOPHERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/19/17HILL, ANTHONIO WILLISDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/17HILL, ANTHONIO WILLISDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/17HILL, ANTHONIO WILLISDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/17JOHNSON, NICKOYA KERRELCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
9/19/17NORRIS, DEIRDRE KATHRYNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
9/19/17PLITT, SUSAN ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/17PLITT, SUSAN ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/17PLITT, SUSAN ANNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/19/17SWIECIKI, ROBERT ANTHONYCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
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