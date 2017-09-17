Daily arrest report for September 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/16/17LANDOLT, GREGORY JEROMECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY
9/16/17LANDOLT, GREGORY JEROMECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY
9/16/17SMALLS, JONATHAN TARRELLTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED TO OTHER AGENCY
9/16/17SMALLS, JONATHAN TARRELLBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSERELEASED TO OTHER AGENCY
9/16/17SMALLS, JONATHAN TARRELLBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED TO OTHER AGENCY
9/16/17SUMMERS, MALIK DIMITRIFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/17SUMMERS, MALIK DIMITRIFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/16/17SUMMERS, MALIK DIMITRIFAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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