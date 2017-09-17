Daily arrest report for September 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/16/17
|LANDOLT, GREGORY JEROME
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/16/17
|LANDOLT, GREGORY JEROME
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/16/17
|SMALLS, JONATHAN TARRELL
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/16/17
|SMALLS, JONATHAN TARRELL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/16/17
|SMALLS, JONATHAN TARRELL
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|9/16/17
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/17
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/16/17
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|FAIL OF DRIVER IN ACCIDENT TO FURNISH REQ ID AND LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE