Daily arrest report for September 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/15/17
|AYERS, COURTNEY DELORIS
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|AYERS, COURTNEY DELORIS
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/15/17
|BERSTERMAN, JOSEPH PAUL
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/15/17
|CAPLE, BROOKE ALISON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|CAPLE, BROOKE ALISON
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|HOON, CHRISTOPHER JAMES
|RECKLESS ENDANGERMENT
|9/15/17
|HOON, CHRISTOPHER JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/15/17
|HOON, CHRISTOPHER JAMES
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|9/15/17
|JENNINGS, JOHN RICHARD JR
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|KIMBROW, GEORGE LLOYD III
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/15/17
|KIMBROW, GEORGE LLOYD III
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/15/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|NAJERA, JAMES JULIAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|PLUNKERT, JONATHON JOSEPH LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|ROBINSON, BRIAN CHRISTOPHER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|9/15/17
|WEST, ROCHE TAKIYA
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|WIKE, HEATHER DENISE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|WISNIEWSKI, DAVID WILLIAM SR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/15/17
|WRIGHT, JOSEPH DAVID
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC