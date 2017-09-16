Daily arrest report for September 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/15/17AYERS, COURTNEY DELORISTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/15/17AYERS, COURTNEY DELORISTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/15/17BERSTERMAN, JOSEPH PAULDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/15/17CAPLE, BROOKE ALISONCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/15/17CAPLE, BROOKE ALISONCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/15/17HOON, CHRISTOPHER JAMESRECKLESS ENDANGERMENT 
9/15/17HOON, CHRISTOPHER JAMESASSAULT-SECOND DEGREE 
9/15/17HOON, CHRISTOPHER JAMESASSAULT-FIRST DEGREE 
9/15/17JENNINGS, JOHN RICHARD JRVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
9/15/17KIMBROW, GEORGE LLOYD IIITHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-UNSECURED BOND
9/15/17KIMBROW, GEORGE LLOYD IIITHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000RELEASED-UNSECURED BOND
9/15/17NAJERA, JAMES JULIANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/15/17NAJERA, JAMES JULIANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/15/17PLUNKERT, JONATHON JOSEPH LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/15/17ROBINSON, BRIAN CHRISTOPHERVIOLATION OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
9/15/17WEST, ROCHE TAKIYADRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
9/15/17WIKE, HEATHER DENISEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
9/15/17WISNIEWSKI, DAVID WILLIAM SRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/15/17WRIGHT, JOSEPH DAVIDFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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