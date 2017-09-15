Daily arrest report for September 14, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/14/17BLANK, CURTIS TYLERTRESPASS-POSTED PROPERTYHELD AT CCDC
9/14/17BLANK, CURTIS TYLERMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
9/14/17BLANK, CURTIS TYLERBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
9/14/17BRABHAM, JAMES THOMASFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
9/14/17BRABHAM, JAMES THOMASFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
9/14/17JONES, TYRELL SAMUELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
9/14/17JONES, TYRELL SAMUELTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/14/17JONES, TYRELL SAMUELASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/14/17JONES, TYRELL SAMUELASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/14/17PURSER, THOMAS LAINGCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/14/17RIGGS, MICHAEL WAYNEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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