Daily arrest report for September 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/13/17
|BOWMAN, AMY LEANN
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/13/17
|BUCKMASTER, CRYSTAL MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/13/17
|FISCHER, KENNETH BRIAN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|9/13/17
|GARNER, ALISHA NICOLE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/13/17
|HOHN, JACK ARTHUR JR
|DISTURB THE PEACE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/13/17
|HOHN, JACK ARTHUR JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/13/17
|HOHN, JACK ARTHUR JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/13/17
|KEENE, CUTLER JAY
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|9/13/17
|KEENE, CUTLER JAY
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|9/13/17
|LUKAS, JOSEPH GEORGE JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|9/13/17
|MARSHALL, DARIUS LOVE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/13/17
|MAYO, KENNETH LAMONT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|9/13/17
|SHPAK, ANDREW ZACHERY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/13/17
|WOLFE, CASSANDRA LYNN
|THEFT-SCHEME:$500 PLUS
|HELD AT CCDC