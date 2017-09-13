Daily arrest report for September 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/12/17BITTO, TARA NICOLECDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/12/17GERALD, ANDRE JEROME JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
9/12/17KELLEY, GABRIEL LUCASDISTURB THE PEACERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17KELLEY, GABRIEL LUCASTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17MCDERMOTT, DENISE ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/12/17MILLER, BRENT ALANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17MILLER, BRENT ALANNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17MILLER, BRENT ALANDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17MILLER, BRENT ALANDRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMITRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17RAVER, MANLEY GENETHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
9/12/17RAVER, MANLEY GENECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
9/12/17RAVER, MANLEY GENEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
9/12/17RAVER, MANLEY GENEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
9/12/17RAVER, MANLEY GENEBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/12/17ROMERO, CHRISTOPHER STEVENCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17SCHAUFELE, RYAN KURTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/12/17SCHINZEL, MATTHEW G SRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/12/17SMITH, LEONARD EARL JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun