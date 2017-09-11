Daily arrest report for September 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/10/17
|EALY, DONALD ALLEN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|EALY, DONALD ALLEN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|EALY, DONALD ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|EALY, DONALD ALLEN
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|EALY, DONALD ALLEN
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|EALY, DONALD ALLEN
|ROGUE AND VAGABOND
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|EALY, DONALD ALLEN
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|GRANDINETTI, ANNA FLETCHER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/10/17
|GRANDINETTI, ANNA FLETCHER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/10/17
|GRANDINETTI, ANNA FLETCHER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/10/17
|GREEN, JONATHAN THOMAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|9/10/17
|HUTSON, AMBER LYNN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|HUTSON, AMBER LYNN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|HUTSON, AMBER LYNN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|HUTSON, AMBER LYNN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|MILLER, GODFREY GORDON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/10/17
|REICHERT, WILLIAM GREGORY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|REICHERT, WILLIAM GREGORY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/10/17
|SPORER, PATRICK JOHN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/10/17
|SPORER, PATRICK JOHN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/10/17
|YUNUSOV, FARMAN
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/10/17
|YUNUSOV, FARMAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE