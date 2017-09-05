Daily arrest report for September 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/1/17
|DAVIS, ASHLEY LOVE
|MURDER-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|DAVIS, ASHLEY LOVE
|MANSLAUGHTER
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|DAVIS, ASHLEY LOVE
|CON-0MANSLAUGHTER
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|DAVIS, ASHLEY LOVE
|CON-MURDER-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|DAVIS, ASHLEY LOVE
|CONSPIRE-CHILD ABUSE-1ST DEGREE: DEATH
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|DAVIS, ASHLEY LOVE
|CHILD ABUSE-1ST DEGREE: DEATH
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|HALSUP, RICHARD JOHN JR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|HENRY, JARRELL MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/17
|HENRY, JARRELL MICHAEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/17
|HERION, ANDREW GEORGE
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/17
|LESCALLEET, JEFFREY ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|LESCALLEET, JEFFREY ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|FAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|FAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICE
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MOOSHIAN, SAMUEL WAYNE
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/17
|MOOSHIAN, SAMUEL WAYNE
|DISTURB THE PEACE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/17
|MULGREW, JOHN AUGUSTINE
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|MYERS, ESTELLE MARIE
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/1/17
|MYERS, JEROME LEE SR
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/1/17
|MYERS, JEROME LEE SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/1/17
|NORRIS, BRITTANY MARIE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|SMITH, JOAQUIN ANTONIO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/1/17
|SMITH, JOAQUIN ANTONIO
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/1/17
|SMITH, JOAQUIN ANTONIO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/1/17
|SMITH, JOAQUIN ANTONIO
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|WILL, LINDA LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|9/1/17
|WINE, MICHAEL DAVID
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND