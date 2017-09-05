Daily arrest report for September 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/1/17DAVIS, ASHLEY LOVEMURDER-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/1/17DAVIS, ASHLEY LOVEMANSLAUGHTERHELD AT CCDC
9/1/17DAVIS, ASHLEY LOVECON-0MANSLAUGHTERHELD AT CCDC
9/1/17DAVIS, ASHLEY LOVECON-MURDER-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/1/17DAVIS, ASHLEY LOVECONSPIRE-CHILD ABUSE-1ST DEGREE: DEATHHELD AT CCDC
9/1/17DAVIS, ASHLEY LOVECHILD ABUSE-1ST DEGREE: DEATHHELD AT CCDC
9/1/17HALSUP, RICHARD JOHN JRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
9/1/17HENRY, JARRELL MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/17HENRY, JARRELL MICHAELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/17HERION, ANDREW GEORGECONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/17LESCALLEET, JEFFREY ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/1/17LESCALLEET, JEFFREY ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/1/17MARTIN, MARCELL JALONICDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
9/1/17MARTIN, MARCELL JALONICDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
9/1/17MARTIN, MARCELL JALONIFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDHELD AT CCDC
9/1/17MARTIN, MARCELL JALONIFAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICERHELD AT CCDC
9/1/17MARTIN, MARCELL JALONIFAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICEHELD AT CCDC
9/1/17MARTIN, MARCELL JALONIDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
9/1/17MOOSHIAN, SAMUEL WAYNEPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/17MOOSHIAN, SAMUEL WAYNEDISTURB THE PEACERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/17MULGREW, JOHN AUGUSTINEATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
9/1/17MYERS, ESTELLE MARIEBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/1/17MYERS, JEROME LEE SRBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/1/17MYERS, JEROME LEE SRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/1/17NORRIS, BRITTANY MARIEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
9/1/17SMITH, JOAQUIN ANTONIOASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/1/17SMITH, JOAQUIN ANTONIOTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
9/1/17SMITH, JOAQUIN ANTONIOASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
9/1/17SMITH, JOAQUIN ANTONIOFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
9/1/17WILL, LINDA LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
9/1/17WINE, MICHAEL DAVIDVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
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