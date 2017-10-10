Daily arrest report for October 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/9/17BENSON, JASON WADEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/9/17BENSON, JASON WADEESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/9/17BENSON, JASON WADERESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
10/9/17JOHNSON, BYRON EUGENE JRFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
10/9/17KOTMAIR, RACHEL LEANNEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/9/17PEES, MICHAEL LEE JRCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
10/9/17WHITE, ASHLEY MICHELLECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
10/9/17WHITE, ASHLEY MICHELLECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
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