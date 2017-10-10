Daily arrest report for October 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/9/17
|BENSON, JASON WADE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/9/17
|BENSON, JASON WADE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/9/17
|BENSON, JASON WADE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|10/9/17
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|10/9/17
|KOTMAIR, RACHEL LEANNE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/9/17
|PEES, MICHAEL LEE JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|10/9/17
|WHITE, ASHLEY MICHELLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|10/9/17
|WHITE, ASHLEY MICHELLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC