Daily arrest report for October 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/8/17
|COLTON, LOGAN LEANNA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/8/17
|COLTON, LOGAN LEANNA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/8/17
|GREENE, ANTHONY SYMONE
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/8/17
|GREENE, ANTHONY SYMONE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/8/17
|HAMMOND, GARY WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|HAMMOND, GARY WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|HAMMOND, GARY WAYNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|HAMMOND, GARY WAYNE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|HAMMOND, GARY WAYNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|REESE, GARRETT SCOTT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|RILL, VICKIE MAY
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/8/17
|RILL, VICKIE MAY
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/8/17
|RILL, VICKIE MAY
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/8/17
|RILL, VICKIE MAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/8/17
|RILL, VICKIE MAY
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/8/17
|WILLIAMS, LARRY ALLAN
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|WILLIAMS, LARRY ALLAN
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|10/8/17
|WILLIAMS, LARRY ALLAN
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC