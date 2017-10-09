Daily arrest report for October 8, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/8/17COLTON, LOGAN LEANNACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/8/17COLTON, LOGAN LEANNACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/8/17GREENE, ANTHONY SYMONETHEFT-SCHEME: LESS $1000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/8/17GREENE, ANTHONY SYMONETHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/8/17HAMMOND, GARY WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/8/17HAMMOND, GARY WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/8/17HAMMOND, GARY WAYNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
10/8/17HAMMOND, GARY WAYNECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
10/8/17HAMMOND, GARY WAYNECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
10/8/17REESE, GARRETT SCOTTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/8/17RILL, VICKIE MAYINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/8/17RILL, VICKIE MAYINTOXICATED ENDANGERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/8/17RILL, VICKIE MAYRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/8/17RILL, VICKIE MAYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/8/17RILL, VICKIE MAYASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/8/17WILLIAMS, LARRY ALLANDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
10/8/17WILLIAMS, LARRY ALLANDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
10/8/17WILLIAMS, LARRY ALLANDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
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