Daily arrest report for October 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/7/17
|CHIBAYERE, KARL FRU
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|10/7/17
|DEBERNARDO, ALAN THOMAS
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/7/17
|GREEN, RAYMOND PAUL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|10/7/17
|IBEX, CHRISTOPHER JORDAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|10/7/17
|METCALF, CHARLES WALKER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/7/17
|METCALF, CHARLES WALKER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/7/17
|METCALF, CHARLES WALKER
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/7/17
|METCALF, CHARLES WALKER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/7/17
|SCHMIDT, MATTHEW WARREN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE