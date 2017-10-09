Daily arrest report for October 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/7/17CHIBAYERE, KARL FRUCONTEMPT OF COURT/FTA 
10/7/17DEBERNARDO, ALAN THOMASCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/7/17GREEN, RAYMOND PAULASSAULT-SECOND DEGREE 
10/7/17IBEX, CHRISTOPHER JORDANASSAULT-SECOND DEGREE 
10/7/17METCALF, CHARLES WALKERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/7/17METCALF, CHARLES WALKERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/7/17METCALF, CHARLES WALKERRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/7/17METCALF, CHARLES WALKERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/7/17SCHMIDT, MATTHEW WARRENCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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