Daily arrest report for October 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/6/17
|ANWAR, FAROOQ
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/17
|ANWAR, FAROOQ
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/17
|ANWAR, FAROOQ
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/17
|ANWAR, FAROOQ
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/17
|ANWAR, FAROOQ
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/17
|BROWNING, NICOLE ELISE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|10/6/17
|CASSELL, JAMES AARON
|INDECENT EXPOSURE
|10/6/17
|CASSELL, JAMES AARON
|DISTURB THE PEACE
|10/6/17
|CASSELL, JAMES AARON
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|10/6/17
|CASSELL, JAMES AARON
|DISORDERLY CONDUCT
|10/6/17
|FISH, BRANDON DANIEL
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|10/6/17
|HOLMES, CORNELL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|10/6/17
|HUTSON, AMBER LYNN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|10/6/17
|LAWSON, KERMIT JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/6/17
|MEACHAM, THERESA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/17
|NEAL, JASON WADE
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|10/6/17
|ORS, ALEXANDER VICTOR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/6/17
|REMMERS, KRISTEN MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/6/17
|SHERROD, ANTHONY MICHAEL SR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/6/17
|VIDAL, ROSS MICHAEL
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC