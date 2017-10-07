Daily arrest report for October 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/6/17ANWAR, FAROOQDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/17ANWAR, FAROOQRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/17ANWAR, FAROOQASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/17ANWAR, FAROOQDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/17ANWAR, FAROOQDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/17BROWNING, NICOLE ELISEFUGITIVE FROM JUSTICE 
10/6/17CASSELL, JAMES AARONINDECENT EXPOSURE 
10/6/17CASSELL, JAMES AARONDISTURB THE PEACE 
10/6/17CASSELL, JAMES AARONTRESPASS-POSTED PROPERTY 
10/6/17CASSELL, JAMES AARONDISORDERLY CONDUCT 
10/6/17FISH, BRANDON DANIELDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
10/6/17HOLMES, CORNELLCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
10/6/17HUTSON, AMBER LYNNTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
10/6/17LAWSON, KERMIT JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/6/17MEACHAM, THERESA MARIECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/17NEAL, JASON WADECONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
10/6/17ORS, ALEXANDER VICTORASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/6/17REMMERS, KRISTEN MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/6/17SHERROD, ANTHONY MICHAEL SRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/6/17VIDAL, ROSS MICHAELFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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