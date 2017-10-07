Daily arrest report for October 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/5/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17BROWN, JOSEPH TYLERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/5/17DOLLY, AMY GENNELLCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
10/5/17DOLLY, AMY GENNELLCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
10/5/17HENDRICKS, GREGORY BRANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17HENDRICKS, GREGORY BRANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17HENDRICKS, GREGORY BRANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17HENDRICKS, GREGORY BRANTHONYCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17HENDRICKS, GREGORY BRANTHONYCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/5/17MATHIAS, DYLON SCOTTMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
10/5/17MATHIAS, DYLON SCOTTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/5/17MATHIAS, DYLON SCOTTCONSPRIACY/BURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
10/5/17MATHIAS, DYLON SCOTTBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
10/5/17NEFFERDORF, ERIC DANIELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/5/17ROCKWELL, HARVEY DENTON IIIFAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISIONRELEASED-UNSECURED BOND
10/5/17ROCKWELL, HARVEY DENTON IIIDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
10/5/17ROCKWELL, HARVEY DENTON IIIDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
10/5/17ROCKWELL, HARVEY DENTON IIIFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-UNSECURED BOND
10/5/17SEMON, JOSHUA WALTERFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCHELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
10/5/17WASHINGTON, TROY LINELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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