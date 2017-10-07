Daily arrest report for October 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/5/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|BROWN, JOSEPH TYLER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|HENDRICKS, GREGORY BRANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|HENDRICKS, GREGORY BRANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|HENDRICKS, GREGORY BRANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|HENDRICKS, GREGORY BRANTHONY
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|HENDRICKS, GREGORY BRANTHONY
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/5/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|CONSPRIACY/BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|NEFFERDORF, ERIC DANIEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|ROCKWELL, HARVEY DENTON III
|FAILURE TO CONTROL SPEED TO AVOID COLLISION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/5/17
|ROCKWELL, HARVEY DENTON III
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/5/17
|ROCKWELL, HARVEY DENTON III
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/5/17
|ROCKWELL, HARVEY DENTON III
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/5/17
|SEMON, JOSHUA WALTER
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|HELD AT CCDC
|10/5/17
|WASHINGTON, TROY LINELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC