Daily arrest report for October 31, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/31/17
|BORKOWSKI, ELIJAH GRAHAM
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|BRAZIER, NICHOLAS ANDREW JR
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|BURDETTE, BRENDA ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/17
|COLLINS, CRAIG WESTLEY JR
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|CRAIGHEAD, JIMMY LOUIS
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|10/31/17
|CRAIGHEAD, JIMMY LOUIS
|CONSPIRE- THEFT: $10,000 TO UNDER $100,000
|10/31/17
|DAVIS, MICHAEL ALEN
|TEL MISUSE:REPEAT CALLS
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|GAVIGAN, WILLIAM HARRIS JR
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/17
|GAVIGAN, WILLIAM HARRIS JR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/17
|GIBSON, ALISKA SADE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|HAMMOND, GARY WAYNE
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/31/17
|HAMMOND, GARY WAYNE
|CONSPIRE- THEFT: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/31/17
|JONES-RUSSELL, GARY DARNELL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/17
|MENZI, PAUL WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/17
|MOJICA, RYAN MITCHELL
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|DISPLAY GOV'T D OF ANOTHER
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|QUINONES, ROBERT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|SEARS, ASHLEY NICOLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|SEARS, ASHLEY NICOLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|SNOOK, DONALD RAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/31/17
|SWINEY, MADISON RENEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/31/17
|WILLS, MICHAEL LLOYD
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC