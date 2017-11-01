Daily arrest report for October 31, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/31/17BORKOWSKI, ELIJAH GRAHAMCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
10/31/17BRAZIER, NICHOLAS ANDREW JRREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
10/31/17BURDETTE, BRENDA ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/17COLLINS, CRAIG WESTLEY JRCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/31/17CRAIGHEAD, JIMMY LOUISMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
10/31/17CRAIGHEAD, JIMMY LOUISCONSPIRE- THEFT: $10,000 TO UNDER $100,000 
10/31/17DAVIS, MICHAEL ALENTEL MISUSE:REPEAT CALLSHELD AT CCDC
10/31/17GAVIGAN, WILLIAM HARRIS JRDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/17GAVIGAN, WILLIAM HARRIS JRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/17GIBSON, ALISKA SADEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
10/31/17HAMMOND, GARY WAYNEMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/31/17HAMMOND, GARY WAYNECONSPIRE- THEFT: $10,000 TO UNDER $100,000HELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/31/17JONES-RUSSELL, GARY DARNELLCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/17MENZI, PAUL WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/17MOJICA, RYAN MITCHELLCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTDISPLAY GOV'T D OF ANOTHERHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
10/31/17QUINONES, ROBERTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
10/31/17SEARS, ASHLEY NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/31/17SEARS, ASHLEY NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/31/17SNOOK, DONALD RAYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/31/17SWINEY, MADISON RENEEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/31/17WILLS, MICHAEL LLOYDTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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