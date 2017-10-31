Daily arrest report for October 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/30/17BARTON, ROBERT FRANKLIN IIICONTRABAND-POSSESSION PLACE OF CONFINEMENT 
10/30/17BARTON, ROBERT FRANKLIN IIICDS: POSS PARAPHERNALIA 
10/30/17BARTON, ROBERT FRANKLIN IIICDS POSSESS: NOT MARIJUANA 
10/30/17BARTON, ROBERT FRANKLIN IIICDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/30/17BARTON, ROBERT FRANKLIN IIIPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/30/17BARTON, ROBERT FRANKLIN IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/30/17CARVER, KATLYN MICHAELMAYTHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/17CARVER, KATLYN MICHAELMAYPUB ASSIST FALSE APPLIC'NRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/17CARVER, KATLYN MICHAELMAYFRAUD-WELFARERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/17CARVER, KATLYN MICHAELMAYFRAUD-OBTAIN DRUG/MEDICAL CARE $1,500+RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/30/17PALMER, MICHAEL CHARLES SRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/30/17PALMER, MICHAEL CHARLES SRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/30/17PURSER, THOMAS LAINGTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
10/30/17PURSER, THOMAS LAINGDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
10/30/17PURSER, THOMAS LAINGINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
10/30/17WRIGHT, DEVONTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
10/30/17WRIGHT, DEVONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/30/17WRIGHT, DEVONCON-ROBBERYHELD AT CCDC
10/30/17WRIGHT, DEVONROBBERYHELD AT CCDC
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