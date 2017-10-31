Daily arrest report for October 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/30/17
|BARTON, ROBERT FRANKLIN III
|CONTRABAND-POSSESSION PLACE OF CONFINEMENT
|10/30/17
|BARTON, ROBERT FRANKLIN III
|CDS: POSS PARAPHERNALIA
|10/30/17
|BARTON, ROBERT FRANKLIN III
|CDS POSSESS: NOT MARIJUANA
|10/30/17
|BARTON, ROBERT FRANKLIN III
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/30/17
|BARTON, ROBERT FRANKLIN III
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/30/17
|BARTON, ROBERT FRANKLIN III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/30/17
|CARVER, KATLYN MICHAELMAY
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/17
|CARVER, KATLYN MICHAELMAY
|PUB ASSIST FALSE APPLIC'N
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/17
|CARVER, KATLYN MICHAELMAY
|FRAUD-WELFARE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/17
|CARVER, KATLYN MICHAELMAY
|FRAUD-OBTAIN DRUG/MEDICAL CARE $1,500+
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/30/17
|PALMER, MICHAEL CHARLES SR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/30/17
|PALMER, MICHAEL CHARLES SR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/30/17
|PURSER, THOMAS LAING
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/30/17
|PURSER, THOMAS LAING
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/30/17
|PURSER, THOMAS LAING
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/30/17
|WRIGHT, DEVON
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|10/30/17
|WRIGHT, DEVON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/30/17
|WRIGHT, DEVON
|CON-ROBBERY
|HELD AT CCDC
|10/30/17
|WRIGHT, DEVON
|ROBBERY
|HELD AT CCDC